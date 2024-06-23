Gelen ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı kolluk devriyesi, Sorgun ilçesinin bir köyüne süratle intikal etti.

Düğün eğlencesinden ayrılırken köy içerinde M.D.G. isimli şüpheli şahsın havaya ateş açtığı, havaya rastgele ateş açması sonucu park halinde bulunan 06 X plakalı R.T. isimli şahsa ait araca zarar verdiği tespit edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sorgun ilçesi x köyünde havaya ateş açılması ihbarı üzerine harekete geçti. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesince Sorgun ilçesi x köyünde süratle intikal ederek düğün eğlencesinden ayrılırken köy içerinde (M.D.G.) isimli şüpheli şahsın havaya ateş açtığı, havaya rastgele ateş açması sonucu park halinde bulunan 06 X plakalı (R.T.) isimli şahsa ait araca zarar verdiği tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet 9 milimetre tabanca (ruhsalı), 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. (M.D.G.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.