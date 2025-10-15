Vali’ye Türk Bayrağı Verildi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk Bayrağı Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a verildi.

Atatürk Sevgisi Yozgat’a Yansıdı

Törene protokol ve çok sayıda öğrenci katıldı. Cumhuriyet Meydanın da düzenlenen törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve protokol katıldı. Düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler Atatürk’e olan saygıyı sevgiyi yansıtan şiirler okurken halk oyunu ekibi de gösteri sundu.