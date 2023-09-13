Türkiye ve Yozgat'ın tarihinde önemli bir yere sahip olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat’a yaptığı ziyaretlerden birinde, bir köylü hikâyesi yaşandı. İşte hikâyenin detayları:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a teşriflerinin 84’üncü yıldönümü anısına 2008 yılında çıkarılan Atatürk ve Yozgat dergisinden edindiğimiz hikâyeyi okumadan geçmeyin. Atatürk ve Yozgat dergisinin yazarı Yozgat’ın değerli isimlerinden Yılmaz Göksoy’un ifadelerine göre;

ATATÜRK’LE İNEĞİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ

Atatürk’ün Yozgat’a ikinci gelişlerinde dağ başında tek bir köylünün koştuğu görüldü. Atatürk köylüğü çağırttı:

- Bu havada dağ başında ne arıyorsun?

- İneğim kayboldu Paşam.

- Seni kurtlar yer.

- İneğimi yedilerse ko beni de yesinler.

- İneğin kaç lire kıymetinde idi?

- Eh bir elli altmış lira ederdi. Atatürk yanındakilere döndü:

- Bu adama yüz lira verin. Bir otomobile alın.

Hemen köylüye yüz lira verildi ve bir otomobile binmesi teklif edildi. Köylü:

- Hayır diye reddetti. Ben yine ineğimi arayacağım.

O vakit Atatürk:

- İşte sana yüz lira verdiler. İki inek alabilirsin.

Bırak ötekinin peşini.

Köylü:

- Sana rastlamak benim talihimdir. Ama yine kendi ineğimi de ararım. Paşam, Paşam! Sana rastlayan kederli adamın üç ineği olursa çok mu?

Atatürk köylüyü kendi otomobiline aldı. Sonra, onun köyünde bir küçük çiftli kalıp hediye ettiği öğrenildi. (Melike Aslı Arslan)