Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’i ilk ziyaretinin 103’üncü yıl dönümü, Valilik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Garnizon Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve protokol üyeleri katılım sağladı. 21 Haziran Atatürk’ün Eskişehir’e ilk ziyaretinin 103’üncü yılını kutlama programı, Garnizon Komutanlığı ve Eskişehir Valiliği tarafından Atatürk Anıtı’nın önüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Askeri bando eşliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile Türk bayrağı göndere çekildi.

Programın devamında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dt. Murat Burgaç günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrencisi Zeynep Emin ise şiir okudu. Sonrasında Atatürk Koşusu’nda dereceye giren sporculara Vali Erol Ayyıldız tarafından ödülleri takdim edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği sarı zeybek halk oyunu gösterisi yapıldı. Programın Atatürk fotoğraf sergisinin gezilmesiyle birlikte sonlandı. İHA