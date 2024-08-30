Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir yanına gösterdiği önem çerçevesinde Yozgat’ı iki kez ziyaret etti. Her iki ziyaretinde de Yozgat halkı, büyük bir coşku ve sevgiyle Atatürk’ü bağrına bastı.

Atatürk, Yozgat’a ilk ziyaretini 15 Ekim 1924 tarihinde gerçekleştirdi. Sivas Kongresi’nin ardından Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmek üzere Amasya’ya giderken Yozgat’a uğrayan Atatürk, yoğun yağmura rağmen büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Ziyaretinde Yozgat’ın sağlık hizmetlerine dikkat çeken Atatürk, Anadolu’daki sağlık sorunlarının çözümü için büyük şehirlerdeki doktorların kırsal bölgelerde de hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA YOZGAT'A DESTEK

Atatürk’ün Yozgat’a ikinci ziyareti ise 2 Şubat 1934 tarihinde, ağır kış koşullarına rağmen gerçekleşti. Yerköy İstasyonu’nda geceyi geçiren Atatürk, resmi bir karşılama istememesine rağmen Yozgat halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu ziyarette, Yozgat’ın kalkınması için önemli talimatlar veren Atatürk, Yerköy-Yozgat yolunun asfaltlanması, Çamlık bölgesinin turistik bir merkez haline getirilmesi ve kaplıcaların iyileştirilmesi yönünde direktifler verdi.

YOZGAT ATATÜRK MİRASINA SAHİP ÇIKACAK!

Atatürk, her iki ziyaretinde de Yozgat halkına duyduğu sevgi ve güveni dile getirerek, şehrin Cumhuriyet’e olan sadakatinin sonsuza dek süreceğini vurguladı. Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda, Yozgat’ın Cumhuriyet ile birlikte gelişimini sürdüreceği belirtildi.

Yozgat, Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak, Cumhuriyet'in ışığında kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.