Boğazlıyan’da Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulunda bulunan büstte yazılı olan andımız silinerek Mustafa Kemal Atatürk’e ait “Hayatta En Hakiki mürşit, ilimdir, fendir” yazısı yazıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boğazlıyan İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada okulun 10 yıldır büstü olmadığı fakat CHP Boğazlıyan Belediye Meclis üyesi Sinan Budak tarafından büst yaptırıldığı ve büstün ön yüzüne de andımızın yazıldığı söylendi.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Andımız yazısı kimleri rahatsız ettiyse kısa zaman önce kaldırılıp, ön yüzüne farklı bir yazı yazılmıştır” denildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde; “Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu 10 yıl önce Boğazlıyan'da eğitime başlamıştır. Eğitime başladığı tarihten bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstü yapılmamıştır. Bunun üzerine Parti Belediye Meclis üyemiz Sinan Budak tarafından büst yaptırılmış ve ön yüzüne andımız yazılmıştır. Andımız yazısı kimleri rahatsız ettiyse kısa zaman önce kaldırılıp, ön yüzüne farklı bir yazı yazılmıştır. Bunun üzerine Boğazlıyan Kaymakamlığına İlçe Başkanımız Ahmet Peker tarafından dilekçe yazılıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi istenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği karşılıktan da anlaşıldığı üzere; Andımız'ın kaldırılması ile alakalı her hangi bir yasak olmadığı anlaşılmıştır. Başta da söylediğimiz gibi Andımız'da yazılan hangi ibare kimleri rahatsız etmektedir öğrenmek istiyoruz.” Melike Aslı Arslan