Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumunda 8 sene müdürlük yapan Abdullah Arkan, en uzun çalışan okul müdürü unvanıyla görevini tamamladı.

2015 yılında Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumunda göreve başlayan Abdullah Arkan, 2024 yılında Atatürk İlkokulu Müdürlüğüne atanması nedeniyle görevinden ayrıldı.

8 yıl Namık Kemal İlköğretim okulunda görev yapan Arkan, en uzun çalışan okul müdürü unvanıyla görevini tamamladı.

8 yılda unutulmayacak anılar biriktirdiğini dile getiren Arkan, “Namık Kemal İlköğretim Kurumunda en uzun çalışan okul Müdürü unvanıyla görevimi tamamladım. 8 yıl boyunca Anadolu evlatları için hep beraber çaba sarf ettiğimiz, aile olduğumuz öğretmenlerime, velilerime, beraber çalıştığımız Okul Aile Birliği Başkanlarıma ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Hep beraber dolu dolu geçen 8 sene ve unutulmayacak güzel anıların vermiş olduğu gönül rahatlığıyla veda ediyorum. Anadolu evlatları için dert edinenler var olsun” dedi.