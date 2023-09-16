Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bir değişikliği duyurarak kamuoyunu bilgilendirdi. Bu yeni düzenlemeye göre, öğretmen atamalarında KPSS ve mülakatın ağırlığı eşit olacak. Tekin, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, bu değişikliğin adayların gizliliğini koruyacağını ve ideolojik kayırmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

YÜZDE 50 KPSS, YÜZDE 50 MÜLAKAT!

Bakan Tekin, mevcut sistemde öğretmen atamalarının yüzde 100 mülakat skoruyla yapıldığını belirtti. Tekin, yeni düzenleme ile KPSS'nin yüzde 50, mülakatın da yüzde 50 ağırlığa sahip olacağını açıkladı. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının eğitim bilgilerini ve alan bilgilerini daha objektif bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Tekin, "Eğitim her ülkenin ana konularından biri ve tartışmaları kaçınılmazdır. Ancak, bu değişikliğin amacı, daha adil ve şeffaf bir öğretmen atama süreci sağlamaktır" dedi. Özellikle KPSS'nin adayların alan bilgisini ölçmede yetersiz olduğunu belirten Tekin, mülakatın iletişim becerileri ve sorun çözme yeteneklerini ölçmek için kullanılacağını açıkladı.

“KAMERA KAYDI İLE BELGELENECEK”

Bakan Tekin, mülakatın adayların müfredatı takip edip etmediklerini de ölçeceğini söyledi. Yen,i düzenlmeye göre adayların kendilerine verilen konuları anlatmaları gerekecek ve bu süreç kamera kaydı ile belgelenecek. Tekin'in açıklamasında, mülakat komisyon üyelerinin adaylar hakkında önceden herhangi bir bilgiye sahip olmayacakları da vurgulandı.

MÜLKATLAR ŞEFFAF VE ADİL OLACAK!

Özetle, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, öğretmen atamalarında artık KPSS ve mülakat eşit bir şekilde değerlendirilecek. Bu yeni sistemin adil, şeffaf ve ideolojik kayırmaya kapalı bir süreç sunması bekleniyor. Ayrıca açıklamalarda, iyileştirme önerilerine her zaman açık olunduğu ifade edildi. (Haber Merkezi)