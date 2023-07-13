Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; “Gazilerimize ve ailelerine hak etmiş oldukları değeri vererek emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine daha iyi imkânlar sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Bakan Göktaş, “Bütün şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATIYORUZ”

Tarihimizin kahramanlık tarihi ve topraklarımızın kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin sayesinde vatanımız olduğunu dile getiren Göktaş, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz cesaretleriyle vatan borcunu ödediler. Bizlere düşen görev de şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle, şehitlerimizin hatırasını yaşatıyoruz. Sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Gazilerimize ve ailelerine hak etmiş oldukları değeri vererek emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine daha iyi imkânlar sunmak için çalışıyoruz. Sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

“SİZLERE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİDİR”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok hizmeti devam ettirdiklerini ve yeni hizmet modelleriyle mevcut hizmetleri desteklediklerini söyleyen Bakan Göktaş, “Sizlere hizmet etmek bizim için gurur vesilesidir. AK Parti iktidarlarında, geçtiğimiz 21 yıl boyunca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun bir gereği olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etkin politikalar ürettik, üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“SİZLERE HİZMET ETMEKTEN ŞEREF DUYUYORUZ”

Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduklarını ve kendi hizmetlerinin yanında hizmet çeşitliliğini artırmak için kurumlar arası iş birliği protokolleri yaptıklarını vurgulayan Göktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sizlere sunduğumuz hizmetler kapsamında, hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları arasında imzaladığımız protokol ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde 1 Aralık 2022’den itibaren yüzde 50 indirim uygulanmasını sağladık. Eğitim destek ve faaliyetlerimizle de şehit ve gazi çocuklarımız hayata hazırlanırken yanlarında oluyoruz. Bakanlık olarak bütün bu çalışmalarımızla sizlere hizmet etmekten gerçekten şeref duyuyoruz. Bu çalışmaları daha verimli hale getirebilmek için de elimizden gelen gayret gösteriyoruz, bundan sonra da inşallah göstereceğiz.”

“HAYATINIZA ARTIK BİR KAMU GÖREVLİSİ OLARAK DEVAM EDECEKSİNİZ”

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik en önemli başlıklardan birisinin de istihdam olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, “İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6.315, bu yıl Nisan ayında yaptığımız atamayla birlikte 48.556 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamı sağladık. Bugün yaptığımız 263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 48.819’a ulaşmış olacak” dedi.

Konuşmasının devamında şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına seslenen Bakan Göktaş, “Bugün inşallah kariyerlerinize hayırlı bir başlangıç yapacaksınız. Birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hayatınıza artık bir kamu görevlisi olarak devam edeceksiniz. Kamu görevi vatan hizmetidir. “Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır” bilinciyle hareket edeceğinizden şüphem yok. Aziz şehitlerimizin emaneti vatanımıza sahip çıkmak, hizmet etmek bizim en kutsal görevimiz. Kahramanlarımızın bize vatan kıldığı bu topraklarda Türk bayrağını dalgalandırmak için canla başla çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde edindiğimiz kazanımları koruyacak, yeni atılımlarla ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, her birimiz görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Göktaş, beraberindeki şehit yakını, gazi, gazi yakını ve onların çocuklarıyla atama kurasını başlatmak için butonlara bastı.

TOPLAM 263 KADROYA ATAMA YAPILDI

Törende, atama teklifinde toplam 82 hak sahibinin ataması, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapıldı.

Ayrıca 103 memur, 63 hizmetli unvanlı kadro ile 15 sürekli işçi kadrosuna da atama gerçekleştirildi.

Atama sonuçları, “www.sosyalatama.aile.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek. Haber Merkezi