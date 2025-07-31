Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar doğrultusunda 21 general ve albay bir üst rütbeye yükseltilirken, 78 personelin görev yeri değiştirildi. Türkiye genelinde 40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti.

21 Subay Üst Rütbeye Terfi Etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 10 ve 11’inci maddeleri uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapan 21 general ve albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Terfi listesinde, Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu’nun Korgeneralliğe yükseltilmesi dikkat çekerken, Tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul Tümgeneral rütbesine terfi etti.

Ayrıca 14 Jandarma Kıdemli Albay ile bir Jandarma Pilot Kıdemli Albay, Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek general statüsüne dahil edildi.

78 İsim Yeni Görev Yerlerine Atandı

Aynı kararnamede, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi. Atamalarla birlikte, çeşitli illerin jandarma komutanlıklarına ve komutanlık bünyesindeki daire başkanlıklarına yeni isimler getirildi.

Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Ankara’ya Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi.

Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na;

Tümgeneral Şakir Uslu, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.

Tümgeneral Cengiz Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilirken;

Tümgeneral Murat Bulut, Asayiş Başkanlığı’na;

Tümgeneral Ahmet Kavukcu ise Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na görevlendirildi.

Görev değişiklikleri kapsamında Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır’a, Tuğgeneral Mevlüt Dirim Denizli’ye, Tuğgeneral Cafer Öz ise Hakkari’ye il jandarma komutanı olarak atandı.

Komutanlıklar Arası Görev Rotasyonları

Bazı komutanlar mevcut görevlerinden başka birimlere alınırken, bazı isimler terfi sonrası farklı görevlerde değerlendirildi:

Tuğgeneral Hasan Semiz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan İstihbarat Başkanlığı’na atandı.

Tuğgeneral İbrahim Karakulak, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı görevine getirildi.

Tuğgeneral Tamer Bilacan, TEM Daire Başkanlığı’na;

Tuğgeneral Alper Çetinkaya ise Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı’na görevlendirildi.

40’tan Fazla İl Jandarma Komutanı Değişti

Kararname ile Türkiye genelinde Bursa, Antalya, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Hatay, Muğla, Kayseri, Sakarya, Kırklareli ve Giresun’un da aralarında bulunduğu 40’tan fazla ilde Jandarma Komutanlığı görevine yeni isimler atandı. Ayrıca bazı komutanlar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki çeşitli başkanlıklarda görevlendirilirken, bazı subaylar merkez teşkilatına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda Terfiler ve Görev Değişiklikleri

Kararname kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda da önemli atama ve terfiler gerçekleşti. Tuğamiraller Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu, Tümamiral rütbesine terfi etti. Ayrıca Albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal, Tuğamiral rütbesine yükseltildi.

Görev yerleri değişen isimler arasında şu atamalar öne çıktı:

Tümamiral Serkan Tezel, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na yeniden atandı.

Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndaki görevine devam edecek.

Tuğamiral Oğuz Bavbek, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na;

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Akdeniz Bölge Komutanlığı’na;

Tuğamiral Alpaslan Baysal ise Harekât Başkanlığı görevine getirildi.

Bu atamalarla birlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev değişiklikleri hayata geçirildi.