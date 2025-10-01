Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı duyuruda Adalet Bakanlığı'na 16 bin, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 34 bin personel alımı müjdesi verdi.

Kabine toplantısından sonra basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya yapılacak memur personel ve işçi alımlarına değindi.

Erdoğan yaptığı açıklamada 2 kamu kurumuna toplamda 34 bin personel memur ve işçi alımı yapılacağını söylerken şu değerlendirmelere yer verdi:

"2025 yılı için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bin personel alımı yapmıştık. Şimdi 18 bin personel alımı için daha ilana çıkıyoruz.

Adalet Hizmetlerinin iyileştirilmesi için farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini başlattık. Şimdi de 1000 hakim savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz."

Sağlık Bakanlığı bünyesine 18 bin eleman alınacak. İlan bilgileri şöyle:

Adalet Bakanlığı'na 16 bin kamu memur alımı

Adalet Bakanlığı bünyesine zabıt katibi, mübaşir, güvenlik, infaz koruma memuru, hizmetli gibi kadrolara toplamda 20 bin personel alınacak. Bunun 5 bini için geçen ay duyuru geldi. Kalan 15 bini için Cumhurbaşkanı Erdoğan, alımlar kısa sürede yapılacak dedi ve hakim ve savcı kadrolarına ise 1000 olmak üzere toplamda 16 bin eleman alınacağını söyledi.

1000 hakim savcı yardımcısı alımı ise kısa zamanda gelecek.