Başkan Sungur, ‘Peyik depreminde vefat eden atalarımızı rahmetle anıyorum’ dedi.

Sungur yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Yozgat Peyik depreminde 300 kişi vefat etmişti. Yozgat Peyik Depremi, resmi kayıtlara göre 14 kişi olarak geçerken resmi olmayan kayıtlarda bu depremde 12 köy yıkılırken ölü sayısı 300, yaralı sayısı ise 360'dır.Yozgat Depremi olarak bilinen "Peyik Zelzelesi" 30 Temmuz 1940 yılında gece yarısından sonra 5,6 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin 1 dakika sürdüğünde bazı kaynaklar arasında yer alır. Bu deprem merkez üssü peyik (Doğankent) olmak üzere Dedefakılı, Karamağara(Saraykent), Kamberli, Karapınar ve Karacalar köylerinin tümünü yıktı. Yıllardır ibret olarak gösterilen bu deprem zamanında İsmet İnönü'yü Yozgat'a kadar da götürmüştür” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir