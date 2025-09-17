Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD), 2025-2026 sezon açılışını Prof. Dr. Sefer Orçen’in "Doğadan İkonlar" adlı fotoğraf sergisiyle gerçekleştirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Orçen, sergide doğadan edindiği imgeleri fotoğraf sanatıyla soyut bir yaklaşımla simgeleştirdiğini belirterek, "Soyut fotoğraf, izleyici ile olan fotoğraftır. Ben bir şeyler görüyorum ve çekiyorum; izleyicinin gördüğü de önemli. Bunlar birleşince ortaya bir öykü çıkıyor" dedi.

ATAFOD Başkanı Güngör Çınar ise "Derneğimizin ulusal ölçekteki ilk kişisel sergisini Sefer hocamızla açıyoruz. Bu bizim için çok değerli. Sergi serisini Samsun’dan başlatıyoruz" diye konuştu.

"Doğadan İkonlar" sergisinin, Samsun’un ardından Yozgat, Ankara ve Eskişehir’de de sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.

Sergi, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Sanat Merkezi sergi salonunda 16-21 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.