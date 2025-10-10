1972 yılında Bursa'da doğdu.

Ailesiylede gündeme gelen Demirer, arnavut kökenli bir baba ve Ahıska türkü bir annenin ilk çocuğudur, kendisinden altı yaş küçük Cenk adında bir kardeşi vardır.

Müziğe olan yeteneğini küçük yaşta keşfetti.

Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta önce Çeşme Lisesi'ne geçti sonra Bursa'ya dönerek Çelebi Mehmet Lisesi'nden mezun oldu.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Türk Müziği Bölümününe girdi ve İstanbul'a taşındı.

Komediye olan ilgisini keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi.

1996 ile 1998 yılları arasında birçok yerde gösteri yaptı.

1998 yılının Şubat ayında''Tek Kişilik Dev Kadro'' adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Ata Demirer, daha sonra ''Vizontele Tuuba,Neredesin Firuze''gibi filmlerde yer aldı.

"Kısık Ateşte 15 Dakika" filminde ilk başrolünü aldı.

Birçok televizyon dizisinde yer aldı.

Avrupa Yakası dizisinde "Volkan" isimli karakteri canlandırdı. Birden çok En İyi Erkek Komedi Oyuncu Ödülü'ne sahiptir.

Aldığı Ödüller

En iyi erkek oyuncu (Eyyvah Eyvah 3) / 9. Uluslararası Dadaş Film Festivali 2014

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Avrupa Yakası) / 1.Beyaz İnci TV Ödülleri 2005

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Avrupa Yakası) / 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2009