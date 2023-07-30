Muharrem ayının 19 Temmuz’da başlamasıyla birlikte vatandaşlar aşure yapımı için hazırlıklarına başladı.

Aşure ayı sebebiyle kuruyemişçi esnafı buğday, erik, kayısı, ceviziçi, parlak üzüm, siyah kuru üzüm gibi aşure malzemelerini tezgâhlara çıkardı.

Vatandaşlar kuruyemişçilere giderek aşure malzemelerine ilgi gösteriyor. Kuruyemişçi esnafı aşure malzemelerinin fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşları bütçesine göre alışverişini yaptığını belirtirken, en çok satılan ürünlerin kayısı, üzüm ve incir olduğunu söyledi.

"ALABİLDİĞİ KADAR MALZEME ALIYOR"

Yozgat’ta bulunan kuruyemişçi esnafı, “Muharrem ayının manevi iklimini yaşadığımız bugünlerde paylaşım, bolluk ve bereketin sembolü olan Muharrem ayının gelmesiyle aşure yapacaklar alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar bütçesine göre aşure malzemelerini satın alıyor. Aşurenin içinde tane şeklinde buğday, erik, kayısı, ceviz, siyah kuru üzüm, karanfil, fındık ve nohut olur. Tercihe göre fasulye ve dut kurusu da koyulabiliyor. Vatandaşlar istediği malzemeleri alarak aşure hazırlığını yapıyor. Aşurede olmazsa olmaz malzemeler kayısı, üzüm ve incirdir. Biz kendimizde aşure malzemelerimizi paketleyerek müşterilerimize hazırlıyoruz. Ya da vatandaşımız kendi isteğine göre gram şeklinde tarttırıp da alabiliyor. Bizim işimiz müşteri memnuniyeti, müşterimiz neyi arzu ederse o ürünü paketleyip kendisine teslim ediyoruz. Malzemelerin fiyatları bu yıl biraz yüksek. Bir kilo alamayan yarım kiloyu tercih ediyor. Vatandaşlar alabildiği kadar malzeme alıyor. Ama yine de alışveriş yapanlar oluyor” şeklinde konuştu.

AŞURENİN FAYDALARI NELERDİR?

Aşurenin faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen uzmanlar, “İçerisinde kullanılan besinler sayesinde kötü kolesterolü düşürür. İçerisindeki doymuş yağ oranı çok düşüktür. Kalp ve damar sağlığını korur. Vitamin ve mineral bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalık direncini arttırır. Büyüme çağındaki çocukların gelişimine destek olur, zihinsel ve fiziksel gelişimi güçlendirir. Vücuda enerji verir. Emziren annelerin sütünü ve süt kalitesini arttırır. Yapımında kuru meyveler kullanıldığı için, kabızlığa iyi gelir. Depresyon riskini düşürür, negatif ruh haline iyi gelir. Omega 3 içeriği sayesinde hafızayı güçlendirir. Vejetaryenlerin ihtiyaç duyduğu proteini alması için iyi bir kaynaktır” dedi.

ZARARLARI NELERDİR?

Uzmanlar aşurenin zararları hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Aşure yapımında şeker değeri oldukça yüksektir. Bu da diyabet hastaları için oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden diyabet hastalarının aşure yemesi önerilmemektedir. Bununla birlikte aşırı miktarda aşure tüketimi, diyabet hastalığı eğilimini arttırır. Bu yüzden faydalarından yararlanmak için bir porsiyon tüketmek yeterli olacaktır.” Haber Merkezi