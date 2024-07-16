Hadislerde, Nuh Peygamber'in gemisinin tufandan kurtulması ve Musa Peygamber'in Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun’dan kurtarması gibi önemli olayların gerçekleştiği gün olarak ifade edilen Aşure Günü, İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir. Arapça’da "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in onuncu gününe denk gelir.

2024 yılında Aşure Günü, 16 Temmuz Salı günü başlayacak ve 5 Ağustos’a kadar devam edecektir.

Peygamber Muhammed, Muharrem ayının 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Ancak, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmak mekruhtur.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1,5 su bardağı aşurelik buğday

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1,5 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı toz şeker

120 gr kuru incir

120 gr kuru üzüm

120 gr kuru kayısı

80 gr fındık içi

1,5 tatlı kaşığı karanfil

4 litre sıcak su

1,5 su bardağı sıcak süt (300 ml)

1,5 çay bardağı su (185 ml) (karanfil için)

AŞURE YAPIMI:

Hazırlık: Bir gece önceden fasulye ve nohut aynı kapta ıslatılır. Buğday yıkanıp sıcak su ile ıslatılır.

Pişirme: Ertesi sabah fasulye ve nohut düdüklü tencerede yumuşayıncaya kadar pişirilir. Buğday da aynı şekilde haşlanır.

Meyveler: Meyveler bir tencerede yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika kaynatılır.

Büyük Tencere: Pişen malzemeler büyük bir tencereye konulur. Suyu yetersizse sıcak su eklenir.

Karışım: Kaynayınca fıstık, fındık, portakal kabuğu, elma, bir çimdik tuz ve şeker eklenir. Karıştırılır, 5-10 dakika daha kaynatılıp ocak kapatılır.

Süsleme: Son olarak üzerine nar, tarçın, kuş üzümü gibi malzemelerle süsleme yapılır.