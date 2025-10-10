Takımlarını oluşturup başvuran aileler, keyifli anlar yaşayacak. Televizyon kariyerinde de Aileler Yarışıyor programına devam eden Asuman Krause'nin Aile Festivali'nde yer alacak olmasıyla birlikte hakkında sorular sorulmaya başladı.

Asuman Krause Kimdir?

1 Mart 1976'da Almanya'da doğan Asuman Krause Türk-Alman sunucu, şarkıcı, oyuncu ve eski mankendir. 1998 yılında Kanal D Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştur.

Annesi Türk babası Alman bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımına girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerini biliyor.

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filmde Melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. No Savaş Yes Manken tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un İyi Aile Çocuğu oyununda başrol alarak oyunculuğunu geliştirdi.