Tiyatro sahnelerinin ve ekranların büyülü dünyasında sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri olan Asuman Dabak, meraklı gözlerin odak noktası haline gelmiştir. Sanatçının kimliği, yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen pek çok detay var. İşte Asuman Dabak'ın hayatıyla ilgili merak edilenler

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Asuman Dabak, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1 Şubat 1970'te doğdu. Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda adımlarını atan Dabak, başta seslendirme olmak üzere çeşitli sanat dallarında kendini geliştirdi. Turizm ve otelcilik eğitimi almış olmasına rağmen oyunculuk için resmi bir eğitim geçmişi yoktur. Sahne ve ekranlardaki başarılı performanslarıyla tanınmıştır.

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Asuman Dabak, daha sonra televizyon ve sinema dünyasına adım atmıştır. Özellikle "Örümcek" dizisindeki Emine karakteri ve "Tatlı Hayat" dizisinde canlandırdığı Menekşe rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve beğeni toplamıştır. Ayrıca televizyon sunuculuğu da yapmıştır.

2006 yılında kendi adını taşıyan tiyatro topluluğunu kurarak sahne çalışmalarını sürdüren Asuman Dabak, "Aya Maya Kumpanya", "Kaç Baba Kaç" ve "Şen Şakrak Kabare" gibi sevilen oyunlarda da yer almıştır. Tiyatro kariyerinde de önemli başarılar elde etmiş ve "Annem 40 Yaşında Babaannem 20", "Şahane Düğün" ve "Papaz Kaçtı" gibi unutulmaz oyunlarda rol almıştır.