CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Asu Kaya seçimi kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar, Asu Kaya'nın kim olduğunu ve hangi görevlerde bulunduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

ASU KAYA KİMDİR?

1976 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen Asu Kaya, tıp eğitimini tamamladıktan sonra memleketinde hekim olarak uzun yıllar hizmet verdi. Özellikle Düziçi ilçesinin Ellek beldesinde aile hekimi olarak görev yaptı ve bölge halkının sağlığı için önemli katkılarda bulundu.

Mesleki kariyerinin yanı sıra, 2016 yılında Osmaniye Tabip Odası Başkanlığı görevine getirilen Kaya, hekimlerin haklarını koruma ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi konularında aktif rol üstlendi. 2020 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Delegesi olarak seçilerek, ülke genelindeki sağlık sorunlarına daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşma imkanı buldu.

Siyasi kariyerine 2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Osmaniye milletvekili adayı olarak adım atan Kaya, seçilerek TBMM'ye girdi. Hekimlik ve siyasi deneyimlerini birleştirerek ülkesine hizmet etmeye devam edecek.