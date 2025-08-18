Askeri birlikte bir astsubay ile bir uzman çavuş arasında çıkan silahlı kavgada, uzman çavuş yaşamını yitirirken astsubay ise yaralandı.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde görev yapan bir astsubay ile bir uzman çavuş arasında silahlı kavga yaşandı. Çıkan kavgada uzman çavuş yaşamını yitirirken, astsubay ise yaralandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, olay bu sabah saatlerinde askerlerin kaldığı koğuşta meydana çıktı.

Birlikte görev yapan iki asker arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, uzman çavuş vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirirdi. Astsubay ise yaralandı.

Yaralı astsubay, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne, kaldırıldı. Olayın ardından köy giriş çıkışlarında yoğun askeri hareketlilik yaşanırken, çok sayıda zırhlı aracın bölgeye konuşlandırıldığı aktarıldı.

Olayın çıkış nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, köylüler askerler arasında çıkan sözlü tartışmanın büyüdükten sonra silahlı kavgaya dönüştüğünü ifade etti.

Ajansın ulaştığı kaynaklar olay yerine gittiklerini, ancak asker tarafından olay yerinden uzaklaştırıldıklarını söyledi.