Astsubay Çavuş Habib Murat Alp’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Astsubay Çavuş Habib Murat Alp kimdir? İşte detaylar…

ASTSUBAY ÇAVUŞ HABİB MURAT ALP KİMDİR? NEREDE ŞEHİT DÜŞTÜ?

Astsubay Çavuş Habib Murat Alp 1999 doğumludur. 25 yaşında Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düştü.

Astsubay Çavuş Habib Murat Alp’in memleketi Kırşehir Çiçekdağı’dır.

Kırşehir Çiçekdağlı Astsubay Çavuş Habib Murat Alp, Suriye Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele ederek şehit düştü.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı olan Astsubay Çavuş Habib Murat Alp (25), bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz atışı sonucu yaralandı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu ve acı haberi ailesine ulaştı. Şehidin acı haberini alan ailesinin acısı yürekleri dağladı.