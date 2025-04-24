Can Aydoğmuş, 29 Ekim 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Prestij Koleji’nde tamamlayan Aydoğmuş, eğitimine İngiltere’deki Egerton Rothesay School’da devam etti. Daha sonra Aylesbury College’da sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldı.

Henüz 11 yaşındayken kişisel gelişim alanına ilgi duymaya başlayan Aydoğmuş, bu alanda 25 yılı aşkın bir süredir çalışmalar yürütmektedir. İngiltere, İtalya, Almanya, Amerika ve Türkiye’de; organizasyonel konstelasyon, kurumsal farkındalık, regresyon, hipnoterapi, NLP, lucid rüya, düşünce gücü, Vedik Astroloji gibi birçok konuda eğitim aldı.

Kariyerine yazarlık ve danışmanlık alanında devam eden Aydoğmuş, bugüne kadar Mevlânâ'nın Kedisi, Aşka Yürü, Şifanın Eli, Konuşan Kedi Matu, Düşle İnan Yaşa ve Ruh Eşin Nerede? gibi kitaplara imza attı.

Mart ayında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çeken Aydoğmuş, 29 Mart itibarıyla 25 gün içinde bir deprem olabileceğini öngördüğünü belirtmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yaptığı tahminin gündeme gelmesine neden oldu.

Astroloji ve kişisel gelişim alanında çeşitli kurumlara seminerler veren Aydoğmuş, aynı zamanda IACT Türkiye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Daha önce CNN Türk ekranlarında yer alan ve halen Hürriyet gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Aydoğmuş, motivasyonel konuşmacı olarak da çeşitli etkinliklere katılmaktadır.

Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Aydoğmuş, küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybetmiş; bir dönem sokakta yaşamak zorunda kalmıştır. Bu sürecin ardından hayatındaki zorlukları aşmayı başaran Aydoğmuş, edindiği deneyimleri insanlarla paylaşarak dikkat çekmektedir.