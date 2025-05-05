Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Taha Güllü, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan polen yoğunluğunun astım hastaları için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sabah saatlerinde dışarı çıkılmaması ve evlerin düzenli havalandırılması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişinin mücadele ettiği astım hastalığı, bahar aylarında artan polenler nedeniyle daha da riskli hale geliyor. Dünya Astım Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Taha Güllü, astım hastalarının özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Astımın, akciğerlerde mikrobik olmayan bir iltihap sonucu hava yollarının daralmasıyla ortaya çıkan kronik bir solunum yolu hastalığı olduğunu ifade eden Güllü, “Hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi, kuru öksürük ve nefes darlığı astımın temel belirtileridir. Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilen bu hastalık, doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir” dedi.

Doç. Dr. Güllü, polenlerin yanı sıra ev tozu akarlarının da astım krizlerini tetikleyen başlıca faktörlerden biri olduğuna dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

“Polenler özellikle sabah saatlerinde yoğun olur. Bu nedenle bu saatlerde dışarı çıkılmaması, maske kullanılması ve pencerelerin kapalı tutulması önemlidir. Ev ortamında ise akarlarla mücadele edilmesi gerekir. Yatak takımları sıcak suyla yıkanmalı, toz tutan eşyalar azaltılmalı ve evler düzenli olarak havalandırılmalıdır.”

Astım krizlerini tetikleyen diğer unsurların sigara dumanı, hava kirliliği, hayvan tüyleri, soğuk hava, egzersiz ve stres olduğunu belirten Güllü, bu risk faktörlerinden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Astımın korkulacak bir hastalık olmadığını belirten Güllü, “Doğru ilaç tedavisi, düzenli doktor kontrolleri ve tetikleyicilerden korunma ile astımlı bireyler sağlıklı ve aktif bir yaşam sürebilir” diye konuştu.

Toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Güllü, “Dünya Astım Günü, nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bugün, bu en temel yaşam belirtisini fark etme günü” diyerek sözlerini tamamladı.