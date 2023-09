Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da esnafın eski günlerine dönebilmesi için çeşitli iş yerleri bulunan çarşı yapılmıştı. Hassa ilçesinde Yozgat Valiliği ve Giresun Valiliği’nin işbirliğiyle açılan Yozgat- Giresun Esnaf Çarşısı’nda 24 metrekareden oluşan 46 dükkanda esnaf, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. İlçenin Dervişpaşa Mahallesi’nde kurulan çarşı, ekmek teknesi yıkılan ya da ağır hasar alan esnafa can suyu oldu.

“DAHA İYİ OLACAĞINA DA İNANIYORUZ”

Hassa Esnaf Odası Başkanı Adnan Uzun , asrın felaketinde esnafların yüzde doksanının dükkanlarını kaybettiğini belirterek “Önceden Hassa merkezimizde ortalama 120 ile 150 arasında esnafımız vardı. Esnafımızın yüzde doksanı iş yerlerini kaybettiler. Şu anda Yozgat Giresun Esnaf Çarşısı adı altında iş yeri yapıldı. Buradan Yozgat Valimizden, Hassa ilçe Kaymakamımızdan, Hassa Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Hep beraber bu yarayı sarmaya hazırız. Şu anda burada çarşımızda 46 esnafımız var. Yerlerine yerleştiler. Ufaktan çalışıyorlar artık. Şu anda öncekine göre çok şükürler olsun. İyiyiz şu anda ama daha iyi olacağına da inanıyoruz. Bunun mücadelesini de veriyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

Depremzede esnaf Mehmet Çelik, yıkılan iş yerinden bir şey kurtaramadığını ifade ederek “Hassa merkezde işletmem vardı. Komple yıkıldı ve hiçbir şey kurtaramadım. Şuanda Giresun Yozgat Çarşısı'nda. İşler eskisi kadar yok. Normale dönmeye çalışıyor biraz” şeklinde konuştu.

“BAŞLAMAMIZ GEREKİYORDU VE BAŞLADIK”

Çarşıda dükkanı olan depremzede esnaf Selçuk Şahbaz, dükkanının depremde yıkıldığını belirterek “Evet iki katlı bir salonum vardı. O depremde yıkıldı. Şu anda Yozgat Giresun Valiliğinin ve kendi esnaf başkanımızın desteklerinden dolayı yeni bir iş yeri verildi. Şu an orada hizmet veriyoruz. Çok şükür hayat normale dönüyor. Yani artık bir yerden başlamamız gerekiyordu ve başladık. Rabbim şükür iyi gidiyoruz şu anda” şeklinde konuştu. İHA