Aslı Zen Yentur’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Aslı Zen Yentur kimdir? İşte detaylar…

ASLI ZEN YENTUR KİMDİR?

Aslı Zen Yentur, 1977 yılında İstanbul'un Kanlıca semtinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren şarkıcılığa ve oyunculuğa olan ilgisiyle dikkat çeken Zen, 2000'li yılların başında müzik kariyerine profesyonel olarak adım attı. İlk olarak ünlü sanatçılara vokalistlik yaparak adını duyurdu ve bu süreçte birçok başarılı projede yer aldı.

Aslı Zen, müzik kariyerine 2000 yılında Rumelihisarı'ndaki bir barda çalışarak başladı. Bu dönemde hem bar çalışmalarına hem de şarkı söyleme fırsatına sahip oldu. Sezen Aksu'nun müzik tarzından etkilenen Zen, bu ilhamla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu gibi önemli sanatçılara vokalistlik yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Zen'in ilk albümü "Şerefe", 2008 yılında piyasaya sürüldü ve müzikseverler arasında tanınan bir isim haline gelmesini sağladı. 2012 yılında ise dört yıl aradan sonra ikinci stüdyo albümü "Işık" ile müzik dünyasında yeniden ses getirdi.

KİŞİSEL HAYATI VE AİLE YAŞAMI

Aslı Zen, 9 Şubat 2009 tarihinde Denizlispor'un kalecisi Okan Karabulut ile evlendi. Çiftin 2010 yılında Mayra Esma Karabulut adında bir kız çocukları oldu. Ancak, evlilikleri 16 Ağustos 2015 tarihinde İzmir'de sona erdi. Şu anda İzmir Karşıyaka'da ailesiyle birlikte yaşamaktadır.

Aslı Zen Yentur, başarılı müzik projeleri ve vokalistlik deneyimlerinin yanı sıra kişisel yaşamındaki önemli olaylarla da dikkat çekmektedir. Müzikteki tutku ve çalışkanlığı sayesinde, Türkiye'nin önemli müzik isimlerinden biri olmayı başarmıştır.