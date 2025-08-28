1993 senesinde doğan Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı dönemde Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda yer aldı. Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi gördü.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosunda bulundu.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, daha sonra Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.