Aslı Şafak’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Aslı Şafak kimdir? İşte detaylar…

ASLI ŞAFAK KİMDİR?

Gazeteci, televizyon programı sunucusu ve yazar Aslı Şafak, 6 Ağustos 1968 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Gazeteci-yazar Tayyar Şafak ve Nurten Şafak’ın kızı olan Şafak, Murat Baykara ile evlidir.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Aslı Şafak, üniversite yıllarında medya kariyerine adım attı. İlk olarak Tercüman Gazetesi’nde ekonomi muhabiri olarak görev aldı. Mezuniyetinin ardından TRT Ankara Televizyonu’nda yapım asistanlığı yaptıktan sonra, 1992 yılında TRT Haber Merkezi’nde muhabir olarak göreve başladı.

TRT Haber Merkezi’ndeki başarılı muhabirlik görevinden sonra, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği yaptı. 1994 yılında Türkiye’nin ekonomik kriz döneminde dönemin ekonomi yöneticileri ve Başbakanı Tansu Çiller ile röportajlar gerçekleştirdi.

1996-1998 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan "Haber 07" adlı sabah haber kuşağı programını hazırlayıp sunan Şafak, 2002-2003 yıllarında "Haber Postası" programının sunuculuğunu üstlendi. 2003-2010 yılları arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşamaya başlayan Şafak, TRT’den ayrılmasına rağmen Londra temsilciliği görevini üstlendi.

ULUSLARARASI BAŞARI VE YAYINCILIK

Ocak 2010’da Türkiye’de kurulan Bloomberg HT kanalının Londra Temsilciliği görevini üstlenen Aslı Şafak, İstanbul’a dönerek program hazırlayıp sunmaya başladı. 2015 yılından itibaren Nişantaşı Üniversitesi’nde ekonomi dersleri vermeye başlayan Şafak, aynı yıl İngiliz araştırma şirketi tarafından "En İyi Kadın Gazeteci" unvanını kazandı.

KİTAPLAR VE KONFERANSLAR

Aslı Şafak, 2015 yılında ilk kitabı "Sayının Namusu"nu yayımladı ve 2016 yılında "Bana Bana Hep Bana" adlı ikinci kitabını raflara sundu. Yaptığı programlarla FODER ödülüne layık görülen Şafak, markalaşma üzerine düzenlenen birçok konferansta konuşmacı olarak yer alıyor.

Aslı Şafak’ın 2016’da “Bana Bana Hep Bana” adlı bir kitabı yayımlanmıştır.