Öğrenci olduğu dönemde çektiği Büyük Harf C isimli kısa film birçok festivalde gösterildi ve ödüller kazandı.

2003 yılında Biraz Nisan isimli ilk uzun metrajlı filmini çekti.

2005 yılında Hesperos’un Çömezleri isimli belgeselini çekti. Soluksuz isimli uzun metrajlı filmi 46. Uluslararası Selanik Film Festivali'nde Balkan Fonu Senaryo Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

2007'deyse Sundance Film Festivali Yeni Yönetmenler Ödülü’ne aday gösterildi.

2010 yılında Köprülerdeki uzun metrajlı filmini yazdı ve yönetti.

Çalışmalarına Türkiye'de ve Almanya'da devam eden Aslı Özge'nin son film Hayatboyu 2013 yılında gösterime girdi.

2020 yılında Belçika’da ZDF-Neo için Karanlık Şehir’i çekti. Aslı Özge’nin ikinci Almanca filmi Black Box, ulusal ilk gösterimini 40. Münih Film Festivali’nde yaptı.



Faruk Özge Kimdir?

Faruk filminin sevilen karakteri Faruk Özge hayatını kaybetti.

Aslı Özge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki babası Faruk Özge’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filminde Oynamıştı

Özge, kentse dönüşüm etrafında gelişen baba-kız ilişkisinin anlatıldığı filmde rol alarak geçen sene 29. Tetoun Akdeniz Film Festivali’nde 96 yaşında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanmıştı.

Cenaze Bilgileri

Faruk Özge, bugün Kadıköy Feneryolu Recai Tahya Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası İçerenköy Kabristanı’nda defnedilecek.