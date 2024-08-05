Aslı İnandık’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Aslı İnandık kimdir? İşte detaylar…

ASLI İNANDIK KİMDİR?

3 Ekim 1989 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Eğitimine Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alarak başlayan İnandık, Gazi Üniversitesi'nde müzik eğitimini sürdürdü. Ancak oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Ankara Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alarak kariyerine yeni bir yön verdi. İstanbul'a yerleşerek kariyerini burada devam ettirdi.

Aslı İnandık, sosyal medyada aktif olarak Vine ve Instagram platformlarında çeşitli karakter videoları paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Gülse Birsel'in dikkatini çeken videoları, İnandık'ın 2014 yılında "Yalan Dünya" dizisinin final bölümünde küçük bir rol alarak televizyon dünyasına adım atmasını sağladı.

2017 yılında popüler komedi programı "Güldür Güldür" ekibine katılan İnandık, burada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından "Yıldızlar Şahidim" ve "Benim Tatlı Yalanım" dizilerinde önemli rollerde yer aldı. "Yıldızlar Şahidim"de Feraye, "Benim Tatlı Yalanım"da ise Saniye Doğan karakterlerine hayat verdi.

Aslı İnandık'ın sinema kariyeri, 2015 yılında "Şevkat Yerimdar 2" filminde Buket karakterini canlandırarak başladı. 2018 yılında "Köleler Adası" adlı tiyatro oyununda başarılı performanslar sergiledi. 2019 yılında "Aslı Gibidir" adlı filmde sekiz farklı karakteri canlandırarak Türk sinemasında bir ilke imza attı. Aynı yıl "Soluk" filminde Aslı karakteriyle 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

SİYASİ KATILIM VE TOPLUMSAL ROL

Aslı İnandık, sanat kariyerinin yanı sıra toplumsal ve siyasi alanda da aktif bir rol üstlenmeye başladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu. Bu adım, İnandık'ın toplumsal ve siyasi sorumluluklarını da ön planda tutmaya başladığını gösteriyor.

FİLMOGRAFİ

"Yalan Dünya" (2014)

"Güldür Güldür" (2017)

"Yıldızlar Şahidim" (Feraye)

"Benim Tatlı Yalanım" (Saniye Doğan)

"Şevkat Yerimdar 2" (2015, Buket)

"Aslı Gibidir" (2019, Aslı ve sekiz farklı karakter)

"Soluk" (2019, Aslı)

ÖDÜLLER

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Soluk)

Aslı İnandık, kariyeri boyunca hem ekranlarda hem de sahnede çeşitli roller üstlenerek sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Sosyal medya fenomenliğinden sinema ve tiyatro oyunculuğuna, oradan da siyasi aktivizme uzanan yolculuğunda birçok başarıya imza atmaya devam ediyor.