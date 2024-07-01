Gelin Evi Programı’nın başarılı sunucusu ve şarkıcı olan Aslı Hünel’in hayatı merak ediliyor. Peki Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel neden yarışmadan ayrılıyor? İşte detaylar…

ASLI HÜNEL KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğan Aslı Hünel, sanatçı bir aileden gelmektedir. Babası Mehmet Fevzi Hünel, Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan bir bestekâr ve yorumcu, annesi ise Türk Halk Müziği sanatçısı Sevinç Yalçın'dır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Hünel, müzik kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

ASLI HÜNEL KARİYERİ

Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyerine 2000 yılında başlamıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk albümü "Bir Yudum Sevgi" ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından "Hasret", "Sensiz Kalamam", "Kalbimdeki Fırtına" gibi başarılı albümler yayınlayan Hünel, Türk Sanat Müziği'nin klasik eserlerini yorumlamasının yanı sıra, kendi bestelerini de seslendirmektedir. Birçok konser ve televizyon programında da yer almıştır.

Aslı Hünel, müzik kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk da yapmaktadır. 2014 yılında "Gelin Evi" programını sunmaya başlamış ve bu programla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ayrıca "Aşk Yalanı Sever", "Hayat Ağacı" ve "Evlilik Hakkında Her Şey" gibi dizilerde de rol almıştır.

ASLI HÜNEL'İN EŞİ KİMDİR?

Aslı Hünel'in eşi, 1975 doğumlu iş adamı Savaş Yurtsever'dir. 1998 yılında bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre adım atan Yurtsever, 2011 yılından bu yana bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak görev yapmaktadır.

ASLI HÜNEL HAKKINDA MERAK EDİLENLER:

Boyu: 1.68 cm

Kilosu: 58 kg

Burcu: Koç

Göz Rengi: Kahverengi

Saç Rengi: Kumral