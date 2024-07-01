Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, Show TV ekranlarında uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi yarışmasından ayrılma kararı aldı. Üç sezon boyunca programın sunuculuğunu yapan Hünel, yarışmanın yüksek reytinglerine önemli katkılarda bulundu.

Ancak, yoğun çekim takvimi nedeniyle ailesiyle yeterince vakit geçirememesi, bu ayrılık kararının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel, Gelin Evi'nin yeni sezonunda yer almayacak. Uzun saatler süren çekimlerden dolayı fiziksel ve zihinsel olarak yorulan şarkıcı, önümüzdeki dönemi ailesiyle daha fazla vakit geçirerek ve dinlenerek değerlendirmek istiyor. Hünel, programdan ayrılığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

PROGRAMDAKİ GERGİN ANLAR VE AYRILIĞIN ARDINDAKİ SEBEPLER

Aslı Hünel'in Gelin Evi'nden ayrılma kararı, programdaki bazı gergin anlarla da ilişkilendirilebilir. Geçtiğimiz bölümlerde, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar ve Hünel'in bu duruma gösterdiği tepkiler dikkat çekmişti.

Hünel, yarışmacılara yönelik "Ben kalkayım siz devam edin. Çok saygısızsınız. Masada bağırılmasını istemiyorum demiştim. Neyi paylaşamıyorsunuz? Sakin olun, çok ayıp. Bazı şeyleri zehir ediyorsunuz" şeklindeki ifadeleriyle, programdaki gerginliği gözler önüne sermişti.

ASLI HÜNEL'İN KARİYERİNE DEVAM

Gelin Evi'nden ayrılması, Aslı Hünel'in kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Şarkıcının, ailesiyle daha fazla zaman geçirme ve dinlenme kararı, yeni projelere odaklanmasını sağlayabilir. Hayranları, Hünel'in gelecekteki projelerini merakla bekliyor.