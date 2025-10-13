Aslı Enver 10 Mayıs 1984, Londra’da dünyaya geldi.

Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.

Daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınan Aslı Enver annesini yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi olarak başladı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesinden ve Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun oldu.

Kariyerinin ilk başında TRT de yayınlanan bir sitcomda 2 dakikalık bir rol aldıktan sonra Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.

Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile Mine Ergün karakterini canlandırarak çıkış yapan Aslı Enver Hayat Bilgisi ve Suskunlar dizilerinde de yer almıştır.

Sonrasında D yapım'ın Kanal D 2013 sezonu için hazırlamış olduğu Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini canlandırdı.

Bana Artık Hicran De adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.

2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisiyle başrol oyunculuğunu devam eden ve 2015 yılından bu yana Dolunay Soysert'le oynamış olduğu Personel oyununda Emma'yı canlandırdı.

Aşk Hayatı

13 Temmuz 2012 tarihinde Birkan Sokullu'yla evlenmiştir.

27 Ağustos 2015 tarihinde avukatı aracılığıyla açıklama yapmış ve boşandığını duyurmuştur.

2015 yılında çekilen Kardeşim Benim filminde Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından 2016 yılında ilişkilerinin başladığını duyurdular. Daha sonra 6 Mayıs 2017 tarihinde ayrılmıştır.

Kasım 2018'de yeniden ilişkiye başlayan çift, Ekim 2019'da ayrıldı.

12 Kasım 2022 tarihinde iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.

4 Temmuz 2023 tarihinde kız bebekleri doğdu. Çift, kızlarına Elay ismini vermiştir.