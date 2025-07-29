Genel Başkan Aslan, "15-20 güne kadar bitmezse biz de grev kararı almak durumundayız" dedi.

Aslan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarıyla mücadelede şehit olan işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin üçte birinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Aslan, "Ormanları korumak durumundayız. Eğer biz koruyamazsak ürettiği oksijenden faydalanamazsak, doğayı, yaban hayatını yok edersek bunun bedelini öderiz" diye konuştu.

Aslan, yangınlara müdahalede Orman Genel Müdürlüğünün teknik altyapı olarak bir eksiğinin söz konusu olmadığını ifade ederek, 105 helikopter, 27 uçak,1776 arazöz, 831 ağır iş makinesi, 2 bine yakın ilk müdahale aracı, bin 700'ün üzerinde gözetleme kulesi ile termal kameralar ve 14 SİHA ile yangına müdahale edildiğini söyledi.

"Toplu İş Sözleşmesi Pazarlık Masasında Acilen Bitirilmeli"

Yangın söndürme çalışmalarında uçak ve helikopterlerden çok yer ekibinin etkili olduğunu vurgulayan Settar Aslan, "Biz diyoruz ki yer ekiplerini yerinde güçlendirelim. Hazine ve Maliye Bakanı acilen Orman Genel Müdürlüğünün talebi olan 15 bin işçi kadrosunu tahsis etmeli." şeklinde konuştu.

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin TÜRK-İŞ Konfederasyonunun grev kararı aldığını hatırlatan Aslan, şunları kaydetti: "Öz Orman-İş Sendikası olarak 15-20 gün içerisinde sürelerimiz tamamlanıyor. 15-20 güne kadar bitmezse biz de grev kararı almak durumundayız. 'Bu yangınların ortasında grev kararı alınır mı?' diye bir soru akla gelebilir. Grev kararı almazsanız yetkiniz düşüyor. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masasında acilen bitirilmeli."