Havaların ısınması ile birlikte güneş yanıklarına çare arayan Yozgatlıların da bilmesi gereken açıklamayı Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal yaptı.

Güneş yanıklarının doğru uygulamalarla tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, vücuda yoğurt sürmenin doğru bir yöntem olmadığını söyledi. Haşal, "İnsanlar, denizden çıktıktan sonra vücutlarının rahatlaması için yoğurt sürüyor olabilirler. Muhtemelen güneşten koruduğunu da düşünüyor olabilirler. Vücuda yoğurt, zeytinyağı, badem yağı ve çeşitli bronzlaştırıcı yağlar sürmek geleneksel yaklaşımlar. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Koruma gibi bir özellikleri yok. Bizim önerimiz güneş koruyucu kremler, penye veya pamuklu kıyafetler ile vücutlarını korumaları. Denize girerken, özellikle çocuklarda ultraviyole özellikli mayolar tercih edilebilir. Ama yoğurttur, yağlardır bunlar güneşten koruma özelliğine sahip değiller. Tedavi edici bir özellikleri olmadığı için tavsiye etmiyoruz" dedi.

"SOĞUK UYGULAMA YAPIN"

Güneş yanıklarına soğuk uygulama yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Haşal, "Güneş yanıklarında bizim önerimiz mümkünse hastaneye gelmeleri ve bizim onlara rahatlatıcı merhem vermemiz. Evde yapılabilir olan çözümler ise ağrı kesici kullanımı hem ağrısını hem yangı süresini azaltacaktır. Bir de soğuk uygulamalar yapabilir. Soğuk gazlı bez olabilir, penye veya havluyu ıslatarak koyabilirler. Yoksa yoğurt sürmek bunları önermiyoruz" şeklinde konuştu. İHA/ Haber Merkezi