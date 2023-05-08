Hastanelerin acil servisleri il ambulansların servisi arsındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek hedefli valilik onayı ile kurulan ASKOM, nisan ayı toplantısı için toplandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimince her ay düzenlenen ASKOM’un Nisan Ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Müdürlük Başkanları, Başkan Yardımcıları, Birim Sorumluları, 112 Başhekimi, Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi, Yozgat’ta bulunan Kamu-Üniversite Hastaneleri Başhekimleri, Başhekim Yardımcıları, Acil Servis Sorumlu Hekimleri katılım sağladı.

Vatandaşların sağlık ve rahatlıkları için gerçekleştirilen toplantıda Mart Ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi.

Sunum da yapılan Acil Sağlık Hizmet toplantısında değerlendirme yapmak, verimi arttırmak, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespiti ve çözümlenmesi, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranları konuşuldu. Haber Merkezi