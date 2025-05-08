İddiaların ardından çok sayıda genç, 2025 celp dönemlerinde askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağını merak etmeye başladı. Ancak, söz konusu haber ve paylaşımlara ilişkin MSB tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

MEVCUT ASKERLİK SÜRELERİ NEDİR?

2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu’na göre zorunlu askerlik hizmeti;

Erbaş ve erler için 6 ay ,

, Yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca, söz konusu kanunun 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca; erbaş ve erlerden istekli olanlar, komutanlarının olumlu değerlendirmesi ve MSB onayıyla askerlik hizmetlerini ilave 6 ay daha uzatarak toplamda 12 aya çıkarabilmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞİYOR MU?

Bedelli askerlik uygulamasında ise süre, hâlihazırda 1 ay temel eğitim olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamada herhangi bir değişiklik yapılacağına dair de resmi bir açıklama yapılmamıştır.

SONUÇ

“Zorunlu askerlik süresi 3 aya düşürülecek” yönündeki iddialar resmiyet taşımamaktadır. Şu an için askerlik süresinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Gelişmeler yakından takip edilirken, resmi açıklamalar yalnızca Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.