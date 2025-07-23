Askere gitmek için işten ayrılan ve dönünce iş bulamayan kişiler de işsizlik maaşı alabilirler. Askerlik dönüşü işsizlik maaşı alabilmek için nelere dikkat edilmeli?

İşsizlik maaşı alabilmek için en önemli koşul, işçi için son üç yılda en az 600 gün prim bildirilmesi ve son 120 gün sigortalı çalışma koşulu aranır. Bu koşulları sağlayan herkes işsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) alamaz. Söz konusu koşulların yanı sıra işçinin sigortalı bir işte çalışırken kendi kasıt ve kusuru dışında işsiz kalması gerektiği belirtildi.

İşsizlik maaşının süresi, son üç yılda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prim gün sayısına göre belirlenir. Son üç yıldaki prim günü 600-899 gün arasında olanlara 6 ay, 900 - 1.079 gün arasında olanlara 8 ay, 1.080 gün olanlara ise 10 ay süreyle işsizlik maaşı bağlanır.

Askerliğini yapmak için işten çıkan ve askerden döndükten sonra iş bulamayanlara da İşsizlik maaşı verilir. Bunun için de yine işten ayrılma tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ve son 120 gün sigortalı çalışma koşulu sağlanması gerekiyor.

Bedelli Askerlik Yapanlar Da Dahil

Bedelli askerlik son yıllarda oldukça fazla tercih ediliyor. Askerliğini bedelli yapanlar artık fiilen silah altına alındıkları için bu sebeple işten çıkanların da askerlik dönüşü yeni bir işe girene kadar işsizlik ödeneği alabileceği ifade ediliyor.

Çıkış Kodu 12 Olmalı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlik maaşı için başvuran kişiye maaş bağlanıp bağlanmayacağına SGK’ya bildirilen işten çıkış koduna bakarak karar veriyor.

İşten çıkış kodu SGK’ya işveren tarafından bildirilir. Askere gitme sebebiyle işten çıkan kişilerin, işten ayrılma bildiriminin (12) kodu ile yapılması gerekmekte. Askerlik sonrası yaşanan işsizlik durumunda işsizlik ödeneği alabilmek için bu işten çıkış koduna dikkat edilecek.

Kodu Yanlış Bildirmek

İşveren işten çıkış kodunu yanlış bildirmişse işçinin işsizlik ödeneğini alabilmek için İŞKUR’a gerekli belge sunması gerekir. Bu belgelerin başında işçinin işverene sunduğu askerlik gerekçesiyle iş sözleşmesinin sona erdiğine dair yazıdır. Askere gitmek için işten çıkanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İşverenin kıdem tazminatı ödeneğine dair bordro veya banka dekontu da İŞKUR’a sunulacak.

90 Gün Süre Var

Başvuracak olanların işten, askerliğe sevk tarihinden önceki 90 gün içinde ayrılmış olmaları gerekir. İşten ayrıldıkları tarih ile askere sevk tarihi arasında 90 günden fazla süre bulunanlar işsizlik ödeneğini alamayacağı bildirildi.

Askerden döndükten sonra ise işsizlik maaşı için mücbir sebepler hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılmalı. Başvuru süresinin 30 gün içinde yapılmaması halinde, işsizlik maaşı gecikilen süre kadar eksik ödenir.

Zeten Ödenek Alanlar, Yeniden Başlatabilir

İşsizlik ödeneğinden faydalanan ve askere giderek silah altına alınanların maaşı askerde olduğu süre boyunca askıya alınır. Döndükten sonra İŞKUR’a başvurduklarında ise, başvuru yaptıkları tarih itibarıyla ödenek yeniden başlatılır. İşsizlik ödeneği alırken askere gidenler, askere gidenler gidecekleri tarihi İŞKUR’a bildirmek zorunda. Aksi taktirde askerlik sırasında hesaplarına yatırılan işsizlik maaşını faizi ile iade etmek zorunda kalacaklar.

Askere Gidiş Tarihinin Ertelenmesi

Askerlik sebebiyle 90 gün önce işten ayrılan fakat, sağlık veya kendisinin kasıt ve kusurundan kaynaklı olmayan diğer nedenlerle askere gidiş tarihinin üç aydan daha fazla süreyle ertelenmesi halinde de işsizlik maaşı almak mümkün.

İşten çıkış tarihiyle ertelemeye sebep olunan nedenin oluştuğu tarih arasında geçen dönem “mücbir süre” olarak adlandırılır ve işten ayrılma tarihinde geçerli olarak ödeme yapılır.

Başvuru Süresi Terhis Tarihinde Başlar

Askerlik sürecinde hastalanıp rapor almak suretiyle erken terhis edilenler için 30 günlük süre bu şekilde terhis edildikleri tarihte başlar. Bu sebeple normal askerlik süresinin bitmesi beklenmeden, terhis tarihinden itibaren yine 30 gün içinde başvurunun yapılması şart.