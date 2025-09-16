24 Sanık Hakkında Soruşturma

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre iddianamede, Binbaşı Ç.S., Yüzbaşı S.O. ve Astsubay H.U. başta olmak üzere toplam 24 sanığın yargılanması talep edildi. Binbaşı Ç.S.’nin uyuşturucu baronu Şerafettin Altuntop’tan 1 milyon dolar, köylülerden ise 3 milyon lira aldığı, tayini çıkmasına rağmen raporla ilçede kalıp uyuşturucu ekimine göz yumduğu belirtildi.

Gizli Tanıklar Konuştu

Gizli tanıklar, Altuntop’un köylülere “Binbaşı’nın sözü benim sözüm” dediğini aktardı. Yüzbaşı S.O.’nun astlarına “Tarla varsa kafanızı çevirin” dediği tape’ler dosyaya girdi. Ayrıca bazı ödemelerin kuyumcuya bırakıldığı ve hasat sonrası verildiği tespit edildi. Uyuşturucu baronlarından Askeri Kaya ile Binbaşı Ç.S.’nin Ankara’da şifreli hesap görüşmeleri yaptığı, Yüzbaşı S.O.’nun ise Kaya ile 6 saat boyunca görüştüğü ve baronun Jandarma’ya kayıtsız girip çıktığı belirlendi.

Eski Korucu Suikast Sonucu Öldü

Dosya kapsamında ifade veren eski korucu Yüksel Bayrak, mahkeme süreci başlamadan önce ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Dosyada tespit edilen 12 olayda çetenin milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği, askeri bilgileri sızdırdığı ve uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ortaya kondu.

Trajik Tanık Ölümü Kafalarda Soru İşareti Bıraktı

Uyuşturucu ticareti dosyasının tanığı Bayrak, iddianamenin kabul edilmesinden 5 gün önce, eşinin yeğeni olan 15 yaşındaki H.B. tarafından öldürüldü. Çocuk ifadesinde, “Halama kötü davrandığı için öldürdüm” dedi.