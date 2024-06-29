Yeni düzenlemeye göre, askerliğini erteleyen ancak sonrasında yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamlayan ve sevki geri bırakılanlar artık askeralma işlemlerinde erteleme hakkına sahip olmayacaklar. Resmi Gazete'de yayımlanan "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile getirilen bu değişiklikle, tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri dışında kalan durumlarda erteleme yapılmayacak.

Yönetmelik, askerlik görevini çeşitli nedenlerle ertelemiş ancak sonrasında bakaya durumunda veya sevki sırasında sevki geri bırakılan kişileri kapsıyor. Bu düzenleme ile birlikte, askerlik işlemlerinde erteleme haklarının kapsamı yeniden belirlenmiş oldu.