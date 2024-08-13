Kanal D’nin Magazin D haber müdürü Asiye Acar, medyanın başarılı isimlerinden biridir. 42 yaşındaki Acar, Kastamonulu olup, gazetecilik kariyerine 24 yıl önce başlamıştır. Çalıştığı süre boyunca birçok önemli başarılara imza atan Acar, bekar ve çocuksuzdur.

Asiye Acar, gazetecilik kariyerinde dikkat çeken olaylardan biri olarak, D Dergisi'nin örtbas edilmesine karşı durmuştur. Bunun yanı sıra, birçok ünlü isimle gerçekleştirdiği özel röportajlarla tanınmaktadır. Sosyal medya platformlarında da aktif olan Acar, Instagram'da @asiyeacar kullanıcı adıyla 201.000'den fazla takipçiye sahiptir.

Son olarak, medya dünyasında kazandığı saygınlık ve sosyal medya üzerindeki etkisiyle Asiye Acar, hem ekranlarda hem de dijital platformlarda dikkat çekmeye devam etmektedir.