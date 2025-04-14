Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hacca gitmeye hazırlanan Dursun Doğan ‘Hacı yemeği'nde, akraba, eş, dost ve komşularını bir araya getirerek helallik istedi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyonda mevlit okunup, dualar edilerek katılımcılardan helallik istendi. Öğle namazı sonrasında ise sofralar kurularak yemek ikramı yapıldı.

Onlarca yıldır devam eden geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Dursun Doğan, "Biz bu geleneğe ‘Hacı pilavı' diyoruz. Dedelerimiz, atalarımız yüzyıllarca bunu devam ettirmişler ama son dönemlerde maalesef ekonomik sebeplerle biraz daha yavaşlayıp az yapılan bir görenek olmuş. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız dahilince eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, çağırarak onlarla helalleşiyoruz. Güzel bir gelenek, ben bunu yaşatmaya çalıştım İnşallah çok da güzel oldu elhamdülillah. Rabbim hayırlı bir şekilde gidip gelmeyi bize nasip etsin, gidemeyenlere de helal rızıklarla en kısa zamanda gitmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

Hacı yemeği geleneğinin dedelerinden geldiğini söyleyen Hasan Bilir, "Bu gelenek aslında bir nevi kardeşlerinden, akrabalarından, komşularından helallik dilemektir, Bu vazifeyi de kardeşimiz yerine getirdi. Kendisinden Allah razı olsun, çok güzel bir iş yaptı. inşallah bizim çocuklarımız da torunlarımız da devam eder. Bu geleneğimizi sürdüreceğiz" dedi. Hacı yemeğine herkesin davet edildiğini, havaların iyi olduğu dönemlerde açık havada yapıldığını belirten Necmettin Telli, "İç Anadolu bölgesinde hacca gidecek kardeşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz tarafından uzun yıllardır yaşatılan bir gelenektir. Hacca gidecek olan kişiler hacdan önce Hac yemeği vermek diye tabir edilen bu geleneği yaparlar ve helallik isterler. Yani günahsız gidelim haccımıza diye düşünülür. Bu manada böyle bir gelenek sürdürülüyor. Bu geleneğe 7'den 70'e bayan, erkek herkes davet edilir. Daha önceleri meydanlarda yapılan yemekler şimdi hava şartlarından dolayı da bu şekilde devam yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.