Gaziantep merkezli olmak üzere Malatya, Yozgat, Kahramanmaraş, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Hatay ve Suriye (Zugara) gibi farklı bölgelerden aşiret mensuplarının katıldığı buluşmanın ev sahipliğini Yusuf Tiryaki ve aile büyükleri yaptı.

Etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen aşiret üyeleri bir araya gelerek birbirlerini tanıma ve gönüllerince sohbet etme fırsatı buldu.

Katılımcılar, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Yozgat Ovakent’te gerçekleştirilen Geleneksel 3. Büyük Aile Buluşması’nda, kıymetli büyüklerimiz ve akrabalarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim, birlikteliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.