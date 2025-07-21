Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Asir Gündoğdu, hem fiziksel duruşu hem de oyunculuk yeteneğiyle geniş bir kitle tarafından merak ediliyor.

Asir Gündoğdu kimdir?

Asir Gündoğdu tam adıyla Asir Fikri Gündoğdu, 10 Mart 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuş, tiyatro kökenli bir Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce 2016–2018 yılları arasında Cüneyt Sayıl Atölyesi’nde temel oyunculuk eğitimi aldı. 2019 yılından itibaren de Tiyatro Teras bünyesinde sahne deneyimi kazandı. Sahne tozunu yuttuktan sonra kamera karşısına geçerek, özellikle aksiyon ve dram türündeki projelerde kendine yer buldu.

Oyunculuk serüvenine 2020 yılında başlayan Gündoğdu, yeteneği ve disipliniyle yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Yankı dizisinde Koray karakteriyle yeni bir çıkış yakalayan oyuncu, farklı bir karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınıyor.

Asir Gündoğdu kaç yaşında?

10 Mart 1993 doğumlu olan Asir Gündoğdu, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Genç yaşına rağmen tiyatro ve dijital platformlar dahil birçok projede görev alarak oyunculuk tecrübesini hızla artırmıştır.

Asir Gündoğdu nereli?

Gündoğdu, İstanbul doğumludur. Ancak bazı kaynaklara göre ailesinin kökeni Balıkesir’e dayanmaktadır. İstanbul’da doğup büyümesi, kültürel olarak sanatla erken yaşta tanışmasına katkı sağlamıştır. Eğitim hayatını da İstanbul’da sürdüren oyuncu, şehre dair kazandığı birikimi kariyerine başarıyla yansıtmıştır.