Hayriye Özer’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hayriye Özer kimdir? İşte detaylar…

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı Hayriye Özer, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, Hayriye Özer'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı olan Hayriye Özer, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı. 5 Temmuz'da Balıkesir'deki yazlığında fenalaşan 81 yaşındaki Özer, Edremit Devlet Hastanesi'nde 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra ailesinin talebi ve doktorların izniyle İstanbul'a nakledildi. Şu anda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

İSTANBUL'DA TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hayriye Özer'in kızı Çiğdem Özer, annesinin yoğun bakımda tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, doktorların yakın ilgisi için teşekkür etti. Çiğdem Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Gül, Özer'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

HAYRİYE ÖZER KİMDİR?

Hayriye Özer, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızıdır. Aslen Sivaslı olan Özer, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Aşık Veysel'in mirasını yaşatan bir aile bireyi olarak tanınmaktadır.

HAYRİYE ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Hayriye Özer, 81 yaşındadır.

HAYRİYE ÖZER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

5 Temmuz'da Balıkesir'deki yazlığında fenalaşan Özer, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hayriye Özer'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ailesi ve sevenleri, onun bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.