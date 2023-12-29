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Yeni yılın gelmesiyle birlikte market poşetlerine zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından poşetler için karar geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, market poşetleriyle ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım paylarını Çevre Kanunu çerçevesinde belirlendi.

Alınan karara göre, marketlerde tüketicilere 25 kuruşa satılan plastik alışveriş poşetlerinde geri kazanım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Ancak, poşetlerin tüketiciye satış fiyatı değişmeyecek ve 25 kuruş olarak devam edecek.

Bu kapsamda, 0,33 litrelik içecek ambalajı için 6 kuruş, 1,5 litre ve üzeri içecek ambalajı için 24 kuruş, kutu içecek ambalajı için ise 18 kuruş geri kazanım payı uygulanacak.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, binek araç lastikleri için 19 TL, aküler için 190 kuruş/kg, çinko karbon piller için ise 19 TL/adet geri kazanım katkı payı alınacağı duyuruldu. Bu adımlar, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanındaki çabaları desteklemeyi amaçlamaktadır.