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Türkiye'de geleneksel olarak yılda iki kez uygulanan asgari ücret zammı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önerisiyle bu sene farklı bir rotaya girebilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı için tek seferde bir zam hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Kaya, yıl sonunda beklenen enflasyon oranlarına dikkat çekerek, "Sene sonunda altı aylık enflasyona baktığımızda yüzde 38 - yüzde 40 seviyelerini göreceğiz. Hükümetin açıklamış olduğu refah payını da ilave ettiğimizde 2024 yılında yapılan asgari ücrete zammın nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Tavan ücret söz konusu olabilir. Asgari ücretin 17 bin TL - 18 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacak olması ve Ocak 2024'te asgari ücretin belirlenecek olmasını da vurgulayan Kaya, "Asgari ücretle ilgili vergi konusu gündemde değil; damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Hazine ve Maliye yönetimine baktığımızda 2024 yılında asgari ücrete iki sefer değil tek sefer zam yapılacağını görebiliyoruz. Açıklamalar bu yönde." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonominin, asgari ücrette tek seferlik bir artışa gitme stratejisi, önümüzdeki dönemde dikkatle takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.