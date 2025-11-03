Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşına gelecek zam oranı da netleşti.

Gözler asgari ücret zammına çevrildi.

2025’te Asgari Ücret Ne Kadar

Brüt Aylık Ücret: 26 bin 005,50 TL

Net Aylık Ücret: 22 bin 104,67 TL

İşverene Aylık Maliyet: 30 bin 621,48 TL

Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık yüzde 30 oranında bir artış oldu.

Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak

Konuyla ilgili öngörülerini açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2026 yılı Ocak ayında asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 25’e tekabül eden 26 bin 525 TL – 27 bin 630 TL aralığında belirleneceği kanaatindeyim.”

Toplantılar Ne Zaman Yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. Toplamda 3-4 toplantı sonrasında komisyon geçerli asgari ücreti belirliyor.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.