2025 yılında net asgari ücret 22.104 TL, brüt asgari ücret ise 26.005 TL olarak uygulanıyor. Önümüzdeki yılda yapılacak zam hesaplamalarında bu rakamlar temel referans noktası olarak dikkate alınıyor.

Zam Senaryoları Masada

Ekonomistlerin ve enflasyon verilerinin ışığında 2026 yılı için farklı zam senaryoları öne çıkıyor:

%20 artış durumunda net asgari ücret yaklaşık 26.524 TL olacak.

%25 artış halinde net maaş 27.630 TL’ye yükselebilir.

%30 zam senaryosunda net asgari ücret 28.735 TL civarında hesaplanıyor.

Ayrıca ekonometrik tahminler, brüt asgari ücretin 32.000 TL civarında olabileceğini işaret ediyor.

Kesin Rakam Aralık’ta Belirlenecek

2026 yılı asgari ücreti, her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların ardından nihai rakamı kamuoyuna sunulacak.