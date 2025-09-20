Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 2026 yılında memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaş zamlarına ilişkin ilk tahminleri duyurdu. Erdursun’a göre devlet, maaş artışlarını sınırlı tutarken vergi ve harçlarda yüksek oranlı zamlar yaparak çalışanların alım gücünü zorluyor.

Erdursun’un değerlendirmelerine göre 2026 yılı için öngörülen zam oranları şu şekilde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 12 zam.

Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme farkıyla birlikte artış yüzde 18 civarında.

Asgari ücret: Hedeflenen enflasyona göre yaklaşık yüzde 20 artış.

2026 yılı için enflasyon hedefi ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Erdursun’un dikkat çektiği bir diğer nokta ise vergi politikaları oldu. Maaş zamları enflasyon oranında tutulurken, vergi, harç ve trafik cezalarında yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen artışların gündeme gelmesi çalışanların borçla geçinmesine yol açıyor.

Erdursun, Türkiye’de çalışan ve emeklilerin gelir kaybı yaşamaması için şu önerilerde bulundu:

Maaş artışları enflasyonun üzerinde olmalı.

Emekli ve memur maaşlarına refah payı eklenmeli.

Vergi ve harç artışları dengelenmeli.

Toplu sözleşme sistemi güçlendirilmeli.

Avrupa’daki gibi otomatik endeksleme ve enflasyon ikramiyesi uygulamaları hayata geçirilmeli.