Ocak ayında milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammı için farklı oranlar gündemde. İşte öne çıkan senaryolar ve detaylar…

Ücret Görüşmeleri Başladı

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye’de milyonlarca asgari ücretli zam beklentisi içine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu’nu aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi topladı. Toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2025 yılı asgari ücretini eleştirerek, adil bir düzenleme yapılmadığı sürece bir daha komisyonda yer almayacaklarını duyurmuştu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 2026 yılı için aynı süreçte komisyonda yer almayacaklarını teyit etti.

2026 Asgari Ücret Zam Senaryoları

Yüzde 16 Zam: Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası ara hedefi baz alınırsa, net asgari ücret 25 bin 641 TL’ye çıkacak.

Yüzde 20 Zam: Net asgari ücretin 26 bin 522 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 24 Zam: Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi uygulanırsa, asgari ücret 27 bin 409 TL olacak.

Yüzde 25 Zam: Net asgari ücretin 27 bin 630 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Yüzde 28,5 Zam: Orta Vadeli Program 2025 yılı enflasyon hedefi dikkate alındığında, asgari ücret 28 bin 404 TL olacak.

Yüzde 30 Zam: Net asgari ücretin 28 bin 735 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 35 Zam: Asgari ücret 29 bin 840 TL’ye ulaşacak.

Yüzde 40 Zam: En yüksek senaryoya göre net asgari ücret 30 bin 945 TL olacak.

Asgari ücret görüşmeleri, işçi ve işveren taraflarının talepleri doğrultusunda Aralık ayında resmi olarak başlayacak. Zam oranları ve yeni asgari ücret tutarı, yapılacak toplantılar sonucunda resmiyet kazanacak.